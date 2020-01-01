Неймар вернулся в Париж из Бразилии
Из-за пандемии коронавируса форвард провел на родине три месяца.
Нападающий ПСЖ Неймар в субботу, 13 июня, вернулся в Париж (Франция).
Как сообщает L’Equipe, футболист прибыл в расположение клуба, ведь парижане уже 22 июня планируют возобновить тренировочный процесс.
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Отметим, что Неймар вылетел в Бразилию в марте после остановки сезона из-за пандемии коронавируса и с тех пор находился на родине.
Издание также сообщает, что Тиаго Силва, Эдинсон Кавани и Кейлор Навас должны прилететь в Париж ко вторнику.
Ранее сообщалось, что у Неймара украли удостоверение личности и требовали от его имени помощи у государства.
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