Неймар вернулся в Париж из Бразилии

Из-за пандемии коронавируса форвард провел на родине три месяца.

Нападающий ПСЖ Неймар в субботу, 13 июня, вернулся в Париж (Франция).

Как сообщает L’Equipe, футболист прибыл в расположение клуба, ведь парижане уже 22 июня планируют возобновить тренировочный процесс.

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Отметим, что Неймар вылетел в Бразилию в марте после остановки сезона из-за пандемии коронавируса и с тех пор находился на родине.

Издание также сообщает, что Тиаго Силва, Эдинсон Кавани и Кейлор Навас должны прилететь в Париж ко вторнику.

Ранее сообщалось, что у Неймара украли удостоверение личности и требовали от его имени помощи у государства.