Экс-футболист МЮ перейдет в Ниццу

Французский клуб заплатит два миллиона евро.

Футболист Эвертона и сборной Франции Морган Шнейдерлен близок к переходу в Ниццу, об этом сообщает Nice Matin.

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По информации источника, французский клуб почти согласовал все детали трансфера игрока. Ориентировочная сумма сделки составляет два миллиона евро.

Сообщается, что на следующей неделе Шнейдерлен прибудет на клубную базу Ницыы, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контрактное соглашение.

В текущем сезоне Морган провел 18 матчей за Эвертон, в которых отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что все клубы сохранят прописку в Лиге 1 по итогам сезона-2019/20.