Жена Икарди: В футбольном мире женщин воспринимают как посудомоек

Ванда Нара рассказала о работе агентом.

Ванда Нара, жена и агент форварда ПСЖ Мауро Икарди, рассказала о том, как проходят переговоры с представителями футбольных клубов.

“Каждый раз, когда я иду на переговоры, я знаю, чего хочет Мауро: какие клубы ему нравятся, а какие - нет. Я знаю, о чем он мечтает, куда он хочет перейти. Это придает мне уверенности. Есть вещи, о которых я его даже не спрашиваю, потому что знаю, каким будет его ответ. Он выполняет свою роль, а я свою, и он не жалуется.

Мауро - противоположность мужского шовинизма. Он восхищается независимыми женщинами, которые работают и защищают свои права. Поэтому я занимаю место его агента в таком мужском мире, как футбол, где женщин считают за посудомоек“, - цитирует Ванду Infobae со ссылкой на Gento.

Напомним, ранее ПСЖ выкупил у Интера права на Икарди.