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Жена Икарди: В футбольном мире женщин воспринимают как посудомоек

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Ванда Нара рассказала о работе агентом.
Мауро Икарди и Ванда Нара
Мауро Икарди и Ванда Нара
Getty Images

Ванда Нара, жена и агент форварда ПСЖ Мауро Икарди, рассказала о том, как проходят переговоры с представителями футбольных клубов.

“Каждый раз, когда я иду на переговоры, я знаю, чего хочет Мауро: какие клубы ему нравятся, а какие - нет. Я знаю, о чем он мечтает, куда он хочет перейти. Это придает мне уверенности. Есть вещи, о которых я его даже не спрашиваю, потому что знаю, каким будет его ответ. Он выполняет свою роль, а я свою, и он не жалуется.

Мауро - противоположность мужского шовинизма. Он восхищается независимыми женщинами, которые работают и защищают свои права. Поэтому я занимаю место его агента в таком мужском мире, как футбол, где женщин считают за посудомоек“, - цитирует Ванду Infobae со ссылкой на Gento.

Напомним, ранее ПСЖ выкупил у Интера права на Икарди.

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Теги: футбол, Мауро Икарди, ПСЖ, Ванда Нара
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  12.06.2020, 14:01
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может потому, что ты полировала шляпы, снимаясь в порнушке?
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