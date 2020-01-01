Все клубы сохранят прописку в Лиге 1 по итогам сезона-2019/20

Амьен и Тулуза не покинут элитный дивизион.

Государственный совет Франции наложил вето на решение руководства Лиги 1 о вылете команд. Об этом сообщает официальный сайт Госсовета.

Таким образом, по итогам сезона-2019/20, который завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, Амьен и Тулуза сохранят свое место в высшем дивизионе. Эти команды заняли 19 и 20 место соответственно.

Также апелляцию подал Лион, не попавший в еврокубки, но его претензии не были удовлетворены.

Возможно, Федерации футбола страны придется пересмотреть количество участников в следующей кампании.