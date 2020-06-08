Неймар признался игрокам ПСЖ, что хочет вернуться в Барселону

Бразилец рассчитывает вновь стать игроком каталонского клуба.

Нападающий ПСЖ Неймар хочет продолжить свою карьеру в Барселоне, цвета которой он защищал до перехода в парижский клуб.

По информации Mundo Deportivo, о своем желании вернуться 28-летний футболист рассказал партнерам по команде.

"Так или иначе, но я хочу вернуться в Барселону", - сообщил Неймар игрокам ПСЖ.

При этом, как сообщают испанские СМИ, Барселона не намерена возвращать Неймара в ближайшее время из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что Неймар может стать одноклубником Роналду.