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Неймар признался игрокам ПСЖ, что хочет вернуться в Барселону

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Бразилец рассчитывает вновь стать игроком каталонского клуба.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар хочет продолжить свою карьеру в Барселоне, цвета которой он защищал до перехода в парижский клуб.

По информации Mundo Deportivo, о своем желании вернуться 28-летний футболист рассказал партнерам по команде.

"Так или иначе, но я хочу вернуться в Барселону", - сообщил Неймар игрокам ПСЖ.

При этом, как сообщают испанские СМИ, Барселона не намерена возвращать Неймара в ближайшее время из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что Неймар может стать одноклубником Роналду.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, трансфер, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Лига 1, Ла Лига, футбол
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