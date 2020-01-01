Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Неймар обозвал бойфренда матери гомосексуалистом

Комментариев: 0
Возлюбленный мамы Неймара - открытый бисексуал.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар оскорбил возлюбленного свой матери Тьяго Рамоса.

Причиной конфликта между футболистом и киберспортсменом стал тот факт, что мать Неймара Надин Гонсалвеш и ее бойфренд поссорились, после чего парня доставили в больницу и наложили 12 швов на правой руке.

Смотри также: Красотка пятницы: сексапильная модель, которую подозревают в романе с Неймаром

Сообщалось, что травма была получена в результате несчастного случая, однако Неймар в это не особо поверил. По информации Sport.es, в Сети после инцидента появилась запись, на которой футболист с друзьями обсуждал Тьяго.

Отмечается, что Неймар назвал футболиста "viadinho" - это португальское слово, которое употребляется в случаях пренебрежительного отношения к гомосексуалистам. Друзья Неймара отметили, что "убили бы Тьяго".

Сам футболист не подтверждает достоверность аудиозаписи, но и не отрицает ее подлинность.

Ранее сообщалось, что у Неймара украли удостоверение личности и требовали от его имени помощи у государства.

Поделись:
Теги: Неймар, ПСЖ, футбол, вне игры, семья, Тьяго Рамос, конфликт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь