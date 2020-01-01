Неймар обозвал бойфренда матери гомосексуалистом

Возлюбленный мамы Неймара - открытый бисексуал.

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар оскорбил возлюбленного свой матери Тьяго Рамоса.

Причиной конфликта между футболистом и киберспортсменом стал тот факт, что мать Неймара Надин Гонсалвеш и ее бойфренд поссорились, после чего парня доставили в больницу и наложили 12 швов на правой руке.

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Сообщалось, что травма была получена в результате несчастного случая, однако Неймар в это не особо поверил. По информации Sport.es, в Сети после инцидента появилась запись, на которой футболист с друзьями обсуждал Тьяго.

Отмечается, что Неймар назвал футболиста "viadinho" - это португальское слово, которое употребляется в случаях пренебрежительного отношения к гомосексуалистам. Друзья Неймара отметили, что "убили бы Тьяго".

Сам футболист не подтверждает достоверность аудиозаписи, но и не отрицает ее подлинность.

Ранее сообщалось, что у Неймара украли удостоверение личности и требовали от его имени помощи у государства.