Лидер Монако покинет клуб по окончанию сезона

Хорват провел 292 матча за французский клуб.

Вратарь Монако Даниэль Субашич покинет французскую команду по окончанию контракта, который заканчивается этим летом, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Субашич выступал за Монако с 2012 года. За это время он провел 292 матча, став вторым вратарем в истории клуба по этому показателю. За всю карьеру во французском клубе хорват выиграл Лигу 2 в 2013 году, а в 2017 - уже Лигу 1.

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