Ди Мария: Я рад, что не перешел в Барселону

Аргентинец счастлив в Париже.

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал, что мог перебраться в Барселону в 2017-м году.

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“Я счастлив в Париже. Знаю, что Барселона хотела приобрести меня. Клубы вели переговоры, но в итоге ПСЖ отказался меня продавать. На этом все переговоры закончилось.

Я рад, что не ушел. В Париже меня все устраивает, я хочу завершить европейскую часть карьеры именно здесь. Конечно, мне хочется выиграть Лигу чемпионов с этим клубом. Дело не только в трофее, но и в привязанности к клубу и болельщикам - приводит слова Ди Марии L’Equipe.

В текущем сезоне Ди Мария провел 37 матчей за ПСЖ, в которых забил 12 голов.

Ранее сообщалось, что Ди Мария страдает от депрессии и бессонницы.