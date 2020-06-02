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Лион выкупил нападающего у Вильярреала

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Французский клуб решил выкупить права на футболиста, которого ранее арендовал у Вильярреала.
Карл Токо-Экамби
Карл Токо-Экамби
ol.fr

Французский Лион объявил о том, что выкупил нападающего Вильярреала Карла Токо-Экамби. Об этом информирует официальный сайт "ткачей".

27-летний камерунский футболист отыграл за французский клуб восемь матчей, в которых сумел записать себе в актив два гола. Стоимость аренды игрока составила 4 миллиона, а опция выкупа - 11,5 миллионов.

Кроме того, в случае перепродажи форварда Вильярреал получит 15% от перепродажи футболиста. Токо-Экамби подписал контракт с Лионом, рассчитанный на четыре года.

Ранее сообщалось, что форвард Лиона готов принять предложение Манчестер Юнайтед о трансфере.

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Теги: Лион, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, трансфер
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