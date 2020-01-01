Как "зомби": Ди Мария страдает от депрессии и бессонницы

Аргентинец расстроен тем, что футбольный сезон во Франции завершился.

Работник медицинской службы ПСЖ рассказал о том, что у Анхеля Ди Марии есть проблемы со сном из-за досрочного завершения чемпионата Франции, об этом сообщает Get French Football News.

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По информации источника, представитель медицинского штаба передал информацию руководству “парижан“ о проблемах со сном, которые появились у аргентинца.

Отмечается, что Ди Мария страдает от бессонницы, а также испытывает беспокойства и даже депрессию. Причина такого состояния является отсутствие футбола. Жена футболиста обеспокоена самочувствием мужа и сообщила близким, что он ведет себя как “зомби“.

Ранее сообщалось, что Погба может вернуться во Францию.