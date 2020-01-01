ПСЖ включился в борьбу за юного таланта Ренна

"Парижане" активно следят за футболистом.

Руководство ПСЖ рассматривает вариант с подписанием полузащитника Ренна Эдуардо Камавинги, об этом сообщает Le10 Sport.

По информации источника, “парижане“ активно интересуются игроком, чтобы подписать его в летнее трансферное окно.

Боссы ПСЖ рассматривают 17-летнего футболиста в качестве альтернативы Сергею Милинковичу-Савичу из Лацио. Отметим, что французский клуб готов потратить 80 миллионов евро на двух футболистов римского клуба.

Кроме того, в подписании Камавинги также заинтересованы Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и мадридский Реал.

Ранее сообщалось, что ПСЖ заинтересован в приобретение вингера Барселоны.