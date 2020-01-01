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ПСЖ готов заплатить 80 млн евро за двух игроков Лацио

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"Парижане" нашли усиление в Италии.
Сергей Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
Getty Images

Руководство ПСЖ заинтересовано в трансфере двух футболистов Лацио, об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

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По информации источника, французский клуб заинтересован в приглашение флангового защитника Адама Марушича, который должен будет заменить Тома Менье. 

Также “парижане“ намерены приобрести полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Сербом интересуются другие топ-клубы, однако ПСЖ намерен побороться за игрока.

Французский клуб готов заплатить за двух футболистов 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Марушич провел десять матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Что касается Савича, то он забил четыре гола и отдал четыре передачи в 25 матчах.

Напомним, что Икарди подписал долгосрочный контракт с ПСЖ.

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Теги: ПСЖ, Лацио, футбол
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