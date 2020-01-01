Погба может вернуться во Францию
Услугами футболиста интересуется ПСЖ.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает Le10Sport.
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Отмечается, что сам футболист не против присоединится к команде, но приоритетом для него остается Реал.
В этом сезоне Погба провел восемь матчей за МЮ во всех турнирах, где сделал две результативные передачи.
Напомним, ранее Погба играл за французские молодежные команды.
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