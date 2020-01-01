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Погба может вернуться во Францию

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Услугами футболиста интересуется ПСЖ.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает Le10Sport.

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Отмечается, что сам футболист не против присоединится к команде, но приоритетом для него остается Реал.

В этом сезоне Погба провел восемь матчей за МЮ во всех турнирах, где сделал две результативные передачи.

Напомним, ранее Погба играл за французские молодежные команды.

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Теги: футбол, Поль Погба, ПСЖ, Лига 1, чемпионат Франции
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