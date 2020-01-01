Икарди подписал долгосрочный контракт с ПСЖ

Парижане выкупили аргентинца у Интера.

Нападающий Интера Мауро Икарди подписал контракт с ПСЖ. Об этом сообщает официальный сайт парижского клуба.

Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года. Детали сделки пока неизвестны.

Напомним, Икарди присоединился к ПСЖ на правах аренды в сентябре 2019 года. В этом сезоне на его счету 31 матч за французскую команду, где он забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ПСЖ выкупит Икарди у Интера за 50 миллионов плюс бонусы.