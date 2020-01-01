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ПСЖ выкупит Икарди у Интера за 50 миллионов плюс бонусы

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Парижане, видимо, наконец-то договорились с итальянским клубом о трансфере футболиста.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
instagram.com/mauroicardi/

ПСЖ, судя по всему, сумел прийти к соглашению с Интером о выкупе Мауро Икарди.

Как утверждает известный журналист Джанлука Ди Марцио, парижане заплатят "нерадзурри" 50 миллионов евро, а еще 7 миллионов Интер получит в качестве бонусов.

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Ожидается, что о сделке официально объявят в ближайшие выходные, так как право ПСЖ на приоритетный выкуп аргентинца истекает ночью в воскресенье, 31 мая.

Отметим, что в арендном договоре изначально была прописана сумма выкупа в размере 70 миллионов евро.

Ранее директор Интера отметил, что Мауро Икарди счастлив в ПСЖ.

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Теги: Мауро Икарди, ПСЖ, Интер, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, трансфер
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