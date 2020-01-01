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ПСЖ заинтересован в трансфере футболиста Шахтера

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"Парижане" поборются с Баварией за игрока.
Додо
Додо
ФК Шахтер Донецк

Руководство ПСЖ заинтересовано в приобретение защитника Шахтера Додо, об этом сообщает Le 10 Sport.

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По информации источника, представители “парижан“ отправили запрос в донецкий клуб по поводу трансферной стоимости бразильца.

Боссы Шахтера сообщили о том, что они готовы продать защитника за 30 миллионов евро. Отмечается, что интерес к Додо сохраняет Бавария, которая ранее пытались купить 21-летнего игрока. За защитника немецкий клуб готов заплатить 20 миллионов евро.

Напомним, что “мюнхенцы“ уже пытались купить игрока, однако директор Шахтера заявил о том, что Баварию не устроила цена на Додо.

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Теги: ПСЖ, Додо, Шахтер Донецк, футбол
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