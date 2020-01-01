ПСЖ заинтересован в приобретение вингера Барселоны

Игрок может войти в сделку по Неймару.

Руководство ПСЖ заинтересовано в приобретение футболиста Барселоны Усмана Дембеле, об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, главный тренер “парижан“ Томас Тухель хотел бы работать с французом, ведь ранее уже тренировал его в Боруссии Дортмунд.

Отмечается, что боссы ПСЖ хотят увеличить количество французских игроков в своем составе. Кроме того, Дембеле может войти в сделку по Неймару, которым длительное время интересуется Барселона.

В текущем сезоне Усман провел девять матчей за каталонский клуб, в которых забил один гол.

Ранее Стало известно, за сколько Барселона готова продать Дембеле.