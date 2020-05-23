Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бывший чемпион Франции погиб в ДТП

Комментариев: 0
Фабрис Леполь получил травмы, несовместимые с жизнью.
Фабрис Леполь
Фабрис Леполь
twitter.com/LesSportsDNA

Бывший французский футболист Фабрис Леполь погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

43-летний спортсмен получил травмы, несовместимые с жизнью. Свои соболезнования по поводу случившегося выразил клуб Осера, с которым Леполь в сезоне-1995/96 выиграл Лигу 1.

Фабрис - воспитанник Осера, а также выступал за Сент-Этьен и другие французские клубы. Также он вызывался в юношеские сборные Франции разных возрастов.

Ранее сообщалось, что умер бывший тренер Интера и Наполи Луиджи Симони.

Поделись:
Теги: Франция, футбол, вне игры, смерть
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь