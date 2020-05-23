Бывший чемпион Франции погиб в ДТП

Фабрис Леполь получил травмы, несовместимые с жизнью.

Бывший французский футболист Фабрис Леполь погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

43-летний спортсмен получил травмы, несовместимые с жизнью. Свои соболезнования по поводу случившегося выразил клуб Осера, с которым Леполь в сезоне-1995/96 выиграл Лигу 1.

L'AJ Auxerre pleure la disparition de l'un de ses anciens joueurs.



Fabrice Lepaul, joueur de l'AJA de 1990 à 1998 puis de 2000 à 2002, est décédé suite à un tragique accident de la route.



Nous adressons toutes nos condoléances et notre soutien à la famille de Fabrice. pic.twitter.com/DlRyUqEmNK — AJ Auxerre (@AJA) May 23, 2020

Фабрис - воспитанник Осера, а также выступал за Сент-Этьен и другие французские клубы. Также он вызывался в юношеские сборные Франции разных возрастов.

Ранее сообщалось, что умер бывший тренер Интера и Наполи Луиджи Симони.