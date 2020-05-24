Молодого француза отстранили от футбола на 12 лет

Парень напал на арбитра, за что его наказали длительной дисквалификацией.

Во Франции игрока дисквалифицировали на 12 лет Getty Images

Во Франции приняли решение о наказании 17-летнего игрока футбольного клуба Вайнт, который напал на арбитра.

В феврале 2019 года футболист напал на судью во время матча региональной лиги против Вильяре. Разбирательство затянулось, однако теперь Региональная футбольная лига Франции приняла решение дисквалифицировать парня на 12 лет.

Ранее сообщалось, что УЕФА огласил окончательное решение по делу о дисквалификации игрока Динамо Артема Беседина.