Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Молодого француза отстранили от футбола на 12 лет

Комментариев: 1
Парень напал на арбитра, за что его наказали длительной дисквалификацией.
Во Франции игрока дисквалифицировали на 12 лет
Во Франции игрока дисквалифицировали на 12 лет
Getty Images

Во Франции приняли решение о наказании 17-летнего игрока футбольного клуба Вайнт, который напал на арбитра.

В феврале 2019 года футболист напал на судью во время матча региональной лиги против Вильяре. Разбирательство затянулось, однако теперь Региональная футбольная лига Франции приняла решение дисквалифицировать парня на 12 лет.

Ранее сообщалось, что УЕФА огласил окончательное решение по делу о дисквалификации игрока Динамо Артема Беседина.

Поделись:
Теги: футбол, дисквалификация, Франция
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
крымчанин  (аноним)  24.05.2020, 10:02
Оценка:  -1
крымчанин
СВИНОРЫЛЫЕ,
то что вы печатаете новости из Европы, это не делает вас её жителями!!!
Любой немец , а тем более поляк скажет ,
Х()ХОЛ ------- это Б Ы Д Л О ,
чернорабочий и разносчик болезней !!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь