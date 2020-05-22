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Воспитанник ПСЖ скончался в возрасте 24 лет

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Причина смерти не известна.
Жордан Диакисе
Жордан Диакисе
twitter.com/PSG_inside

Вчера, 21 мая, ушел из жизни воспитанник ПСЖ Жордан Диакисе в возрасте 24 лет, об этом сообщил любительский клуб Фуриани Альяни в Twitter.

Юный футболист выступал за французский клуб с прошлого лета. Причина смерти на данный момент не известна. 

Жордан выступал за вторую команду ПСЖ, а также имел опыт выступлений за юношескую команду сборной Франции. Последним клубом Диакисе была любительская французская команда Фуриани Альяни. До этого 24-летний игрок играл в командах Швейцарии и Хорватии.

Ранее сообщалось, что молодой российский футболист скончался во время тренировки.

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Теги: Жордан Диакисе, смерть, трагедия, гибель
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