Воспитанник ПСЖ скончался в возрасте 24 лет
Причина смерти не известна.
Вчера, 21 мая, ушел из жизни воспитанник ПСЖ Жордан Диакисе в возрасте 24 лет, об этом сообщил любительский клуб Фуриани Альяни в Twitter.
Юный футболист выступал за французский клуб с прошлого лета. Причина смерти на данный момент не известна.
A tò seconda famiglia pensera sempre à te .— A. S Furiani Agliani Officiel (@Asfagliani) May 22, 2020
Riposa In Pace Jordan 🙏 @TitisduPSG pic.twitter.com/VbhUBVixuR
Жордан выступал за вторую команду ПСЖ, а также имел опыт выступлений за юношескую команду сборной Франции. Последним клубом Диакисе была любительская французская команда Фуриани Альяни. До этого 24-летний игрок играл в командах Швейцарии и Хорватии.
Ранее сообщалось, что молодой российский футболист скончался во время тренировки.
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