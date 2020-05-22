Воспитанник ПСЖ скончался в возрасте 24 лет

Причина смерти не известна.

Вчера, 21 мая, ушел из жизни воспитанник ПСЖ Жордан Диакисе в возрасте 24 лет, об этом сообщил любительский клуб Фуриани Альяни в Twitter.

Юный футболист выступал за французский клуб с прошлого лета. Причина смерти на данный момент не известна.

A tò seconda famiglia pensera sempre à te .

Riposa In Pace Jordan 🙏 @TitisduPSG pic.twitter.com/VbhUBVixuR — A. S Furiani Agliani Officiel (@Asfagliani) May 22, 2020

Жордан выступал за вторую команду ПСЖ, а также имел опыт выступлений за юношескую команду сборной Франции. Последним клубом Диакисе была любительская французская команда Фуриани Альяни. До этого 24-летний игрок играл в командах Швейцарии и Хорватии.

Ранее сообщалось, что молодой российский футболист скончался во время тренировки.