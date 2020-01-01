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Красотка пятницы: сексапильная модель, которую подозревают в романе с Неймаром

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СПОРТ bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию невероятную Наталию Барулич.

Наталия Барулич
Наталия Барулич
https://www.instagram.com/natalia/

Наталия Барулич - популярная 28-летняя американская модель российского происхождения.

Однако футбольные фанаты проявляют интерес к красотке не из-за ее роскошной внешности, а из-за слухов о романе с форвардом ПСЖ и сборной Бразилии Неймаром.

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Впервые об этом заговорили осенью 2019 года, когда Наталия рассталась с колумбийским певцом Малумой, который является другом Неймара. Бразильца стали обвинять в том, что он увел девушку, но сама Барулич отвергла все обвинения СМИ.

Наталия Барулич
Наталия Барулич
https://www.instagram.com/natalia/

Однако уже в конце зимы 2020 года вновь заговорили о романе Неймара и Наталии, а пару дней назад девушка вообще выставила фото с футболистом, которое сделано для российской версии журнала GQ.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была милая брюнетка, которая покорила лучшего украинского киберспортсмена.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, вне игры, Красотка пятницы, девушка, фото, Наталия Барулич
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