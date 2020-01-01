Красотка пятницы: сексапильная модель, которую подозревают в романе с Неймаром
Наталия Барулич - популярная 28-летняя американская модель российского происхождения.
Однако футбольные фанаты проявляют интерес к красотке не из-за ее роскошной внешности, а из-за слухов о романе с форвардом ПСЖ и сборной Бразилии Неймаром.
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Впервые об этом заговорили осенью 2019 года, когда Наталия рассталась с колумбийским певцом Малумой, который является другом Неймара. Бразильца стали обвинять в том, что он увел девушку, но сама Барулич отвергла все обвинения СМИ.
Однако уже в конце зимы 2020 года вновь заговорили о романе Неймара и Наталии, а пару дней назад девушка вообще выставила фото с футболистом, которое сделано для российской версии журнала GQ.
Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:
Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была милая брюнетка, которая покорила лучшего украинского киберспортсмена.
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