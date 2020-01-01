Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Модель похвасталась снимком с Неймаром для глянцевого журнала

Комментариев: 0
Журналисты подозревают, что у девушки роман со звездным футболистом.
Неймар
Неймар
Getty Images

Американская модель российского происхождения Наталия Барулич решила похвастаться фотографией с нападающим ПСЖ Неймаром.

Девушка опубликовала снимок с фотосессии для российской версии журнала GQ.

"Бонни и Клайд. Внутри наша новая история для GQ, снятая в Париже сейчас", - подписала снимок модель.

Неймар и Наталия Барулич
Неймар и Наталия Барулич
instagram.com/natalia/

Читай также: Неймар тайно встречался с российской моделью

Неймар также опубликовал фото с этой фотосессии, правда на нем он снят один.

Неймар
Неймар
instagram.com/neymarjr/

Стоит отметить, что СМИ подозревают Неймара и Барулич в романе еще с зимы. Журналисты заметили флирт в общении между звездами, а также она присутствовала на вечеринке футболиста в честь дня рождения.

Более того, впервые об их романе заговорили еще прошлым летом, обвиняя Неймара в том, что он увел красотку у колумбийского певца Малумы. Однако позже появились слухи, что пара распалась.

Ранее сообщалось, что звезду ПСЖ Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции.

Поделись:
Теги: Неймар, Наталия Барулич, ПСЖ, футбол, вне игры, фото, глянец
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь