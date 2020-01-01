Модель похвасталась снимком с Неймаром для глянцевого журнала
Американская модель российского происхождения Наталия Барулич решила похвастаться фотографией с нападающим ПСЖ Неймаром.
Девушка опубликовала снимок с фотосессии для российской версии журнала GQ.
"Бонни и Клайд. Внутри наша новая история для GQ, снятая в Париже сейчас", - подписала снимок модель.
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Неймар также опубликовал фото с этой фотосессии, правда на нем он снят один.
Стоит отметить, что СМИ подозревают Неймара и Барулич в романе еще с зимы. Журналисты заметили флирт в общении между звездами, а также она присутствовала на вечеринке футболиста в честь дня рождения.
Более того, впервые об их романе заговорили еще прошлым летом, обвиняя Неймара в том, что он увел красотку у колумбийского певца Малумы. Однако позже появились слухи, что пара распалась.
Ранее сообщалось, что звезду ПСЖ Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции.
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