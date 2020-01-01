ПСЖ готов включиться в борьбу за Обамеянга

Габонский форвард может перебраться в чемпионат Франции.

ПСЖ проявляет интерес к нападающему Арсенала Пьер-Эмерика Обамеянга и попытается купить его уже ближайшим летом.

По информации Le10Sport, парижане готовы вступить в переговоры с лондонским клубом. Арсенал не против продать габонского футболиста этим летом, чтобы выручить за него хоть какую-то сумму, иначе летом 2021 года истечет его контракт и он уйдет в качестве свободного агента.

Стоит сказать, что в трансфере Обамеянга также заинтересован лондонский Челси и мадридский Реал.

Ранее сообщалось, что Пьер-Эмерик Обамеянг может присоединиться к Барселоне.