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ПСЖ готов включиться в борьбу за Обамеянга

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Габонский форвард может перебраться в чемпионат Франции.
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Getty Images

ПСЖ проявляет интерес к нападающему Арсенала Пьер-Эмерика Обамеянга и попытается купить его уже ближайшим летом.

По информации Le10Sport, парижане готовы вступить в переговоры с лондонским клубом. Арсенал не против продать габонского футболиста этим летом, чтобы выручить за него хоть какую-то сумму, иначе летом 2021 года истечет его контракт и он уйдет в качестве свободного агента.

Стоит сказать, что в трансфере Обамеянга также заинтересован лондонский Челси и мадридский Реал.

Ранее сообщалось, что Пьер-Эмерик Обамеянг может присоединиться к Барселоне.

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Теги: ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, трансфер, Пьер-Эмерик Обамеянг, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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