ПСЖ попытается купить Холанда, если команду покинут Мбаппе или Неймар

Парижане уже планируют варианты в случае, если лишатся важных игроков команды.

Руководство ПСЖ пытается подготовиться к возможному уходу лидеров команды.

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Как стало известно Marca, парижане рассматривают вариант с покупкой форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда. Этот трансфер будет осуществлен только в том случае, если команду покинут Килиан Мбаппе или Неймар.

Отметим, что услугами Холанда также интересуется мадридский Реал. Однако, вполне вероятно, этот трансфер не состоится ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе не будет настаивать на трансфере летом.