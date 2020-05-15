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Мбаппе не будет настаивать на трансфере летом

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Француз готов провести еще один сезон в ПСЖ.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в ближайшее трансферное окно планирует остаться в команде.

Как сообщает AS со ссылкой на L’Équipe, несмотря на интерес со стороны Реала, француз не собирается настаивать на своем переходе.

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Из-за пандемии коронавируса клубы ощущают финансовые проблемы, и Мбаппе решил не рисковать заключением нового контракта, а провести еще один сезон в ПСЖ. Текущий контракт 21-летнего форварда рассчитан до 2022 года, и теперь Киллиан хочет доработать его до конца.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе потребовал специальное условие при подписании нового контракта с ПСЖ.

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Теги: Килиан Мбаппе, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, трансфер
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