Мбаппе не будет настаивать на трансфере летом
Француз готов провести еще один сезон в ПСЖ.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в ближайшее трансферное окно планирует остаться в команде.
Как сообщает AS со ссылкой на L’Équipe, несмотря на интерес со стороны Реала, француз не собирается настаивать на своем переходе.
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Из-за пандемии коронавируса клубы ощущают финансовые проблемы, и Мбаппе решил не рисковать заключением нового контракта, а провести еще один сезон в ПСЖ. Текущий контракт 21-летнего форварда рассчитан до 2022 года, и теперь Киллиан хочет доработать его до конца.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе потребовал специальное условие при подписании нового контракта с ПСЖ.
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