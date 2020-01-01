Кулибали - приоритетная трансферная цель ПСЖ

Сенегалец может перебраться в чемпионат Франции.

Руководство ПСЖ определилось с главной трансферной целью в летнее трансферное окно. Об этом сообщает L'Equipe.

Отмечается, что парижане хотят заполучить защитника Наполи Калиду Кулибали. Они видят в нем замену Тьяго Силве, чей контракт рассчитан до конца сезона.

Неаполитанцы, в свою очередь, смирились с будущей продажей футболиста, поэтому теперь хотят выручить за него как можно больше средств.

Ранее сообщалось, что Кулибали, которого хочет заполучить ПСЖ, купил квартиру в Париже.