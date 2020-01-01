Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Эррера: На тренировках кажется, что мы - дети, а Мбаппе - Усэйн Болт

Комментариев: 0
Испанец лестно высказался в сторону своего одноклубника.
Андер Эррера
Андер Эррера
Getty Images

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера оценил работу форварда команды Килиана Мбаппе на тренировках.

“Иногда на тренировках кажется, что мы 12-летние дети, а он - Усэйн Болт. Он оставляет всех позади. То, как он бежит, как двигается, впечатляет.

Когда Килиан оказывается перед вратарем, ему хватает мастерства, чтобы остановиться и сохранить хладнокровие. Непросто забивать так много голов“, - цитирует Эрреру ESPN

Ранее Эррера выразил уверенность, что Килиан Мбаппе и Неймар останутся в ПСЖ.

Поделись:
Теги: футбол, ПСЖ, Андер Эррера, Килиан Мбаппе
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь