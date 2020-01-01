Эррера: На тренировках кажется, что мы - дети, а Мбаппе - Усэйн Болт

Испанец лестно высказался в сторону своего одноклубника.

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера оценил работу форварда команды Килиана Мбаппе на тренировках.

“Иногда на тренировках кажется, что мы 12-летние дети, а он - Усэйн Болт. Он оставляет всех позади. То, как он бежит, как двигается, впечатляет.

Когда Килиан оказывается перед вратарем, ему хватает мастерства, чтобы остановиться и сохранить хладнокровие. Непросто забивать так много голов“, - цитирует Эрреру ESPN.

Ранее Эррера выразил уверенность, что Килиан Мбаппе и Неймар останутся в ПСЖ.