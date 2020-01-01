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Эррера: Мбаппе и Неймар счастливы в ПСЖ

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Испанец опроверг слухи об уходе звездных футболистов.
Андер Эррера
Андер Эррера
Getty Images

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера уверен, что форварды Килиан Мбаппе и Неймар останутся в команде.

“Мбаппе и Неймар по-прежнему находятся в ПСЖ. Они преданы клубу, особенно учитывая ситуацию, в которой мы находимся на данный момент.

Перед карантином я ужинал с Неймаром, и он очень вовлечен в проект ПСЖ. Он признался, что еще никогда не был так счастлив в Париже. Они оба чувствуют себя довольными в Париже“, - цитирует Эрреру Goal со ссылкой на COPE

Ранее полузащитник ПСЖ заявил, что Неймар останется в команде.

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Теги: футбол, Неймар, Килиан Мбаппе, Андер Эррера, ПСЖ, чемпионат Франции, Лига 1
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