Эррера: Мбаппе и Неймар счастливы в ПСЖ

Испанец опроверг слухи об уходе звездных футболистов.

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера уверен, что форварды Килиан Мбаппе и Неймар останутся в команде.

“Мбаппе и Неймар по-прежнему находятся в ПСЖ. Они преданы клубу, особенно учитывая ситуацию, в которой мы находимся на данный момент.

Перед карантином я ужинал с Неймаром, и он очень вовлечен в проект ПСЖ. Он признался, что еще никогда не был так счастлив в Париже. Они оба чувствуют себя довольными в Париже“, - цитирует Эрреру Goal со ссылкой на COPE.

Ранее полузащитник ПСЖ заявил, что Неймар останется в команде.