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ПСЖ хочет попросить Интер продлить аренду Икарди

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Парижане хотят сохранить Мауро Икарди в команде.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Руководство ПСЖ рассчитывает продлить арендное соглашение с Интером по поводу Мауро Икарди.

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Как сообщает L'Equipe, парижане готовы обратиться к итальянскому клубу с подобным предложением. Ранее ПСЖ хотел выкупить аргентинца по сниженной цене, однако теперь хотят продлить аренду.

Отметим, что в услугах форварда также заинтересован Атлетико. Кроме того, туринский Ювентус не против купить Икарди.

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Теги: Мауро Икарди, ПСЖ, аренда, футбол, чемпионат Франции по футболу, Лига 1
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