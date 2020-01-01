ПСЖ хочет попросить Интер продлить аренду Икарди
Парижане хотят сохранить Мауро Икарди в команде.
Руководство ПСЖ рассчитывает продлить арендное соглашение с Интером по поводу Мауро Икарди.
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Как сообщает L'Equipe, парижане готовы обратиться к итальянскому клубу с подобным предложением. Ранее ПСЖ хотел выкупить аргентинца по сниженной цене, однако теперь хотят продлить аренду.
Отметим, что в услугах форварда также заинтересован Атлетико. Кроме того, туринский Ювентус не против купить Икарди.
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