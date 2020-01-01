Лион подал два судебных иска из-за досрочного завершения чемпионата Франции

Французский клуб хочет справедливости.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола заявил, что клуб подал два судебных иска из-за досрочного завершения чемпионата во Франции.

“Мы много рассуждали по поводу этой ситуации. Совет директоров Лиона принял решение подать иск. Деньги - это не главная забота для нас. Лион - это клуб, который прошел путь от самого низа до самого верха. С самого начала мы требовали изучить возможность возобновления чемпионата.

Второй судебный процесс относится к тому, как лига была остановлена ​​и как были определены итоговые результаты, чтобы выяснить, являются ли они законными“, - цитирует функционера getfootballnewsfrance.

Ранее сообщалось, что лидеры второго дивизиона Нидерландов подали в суд из-за досрочного завершения сезона.