Полузащитник ПСЖ: Неймар останется в команде

Леандро Паредес уверен, что его одноклубник не покинет стан парижан.

Форвард ПСЖ Леандро Паредес прокомментировал слухи о том, что нападающий Неймар покинет команду в ближайшее трансферное окно.

“Мы много разговариваем с Неймаром, он постоянно звонит мне. Я спокоен, он останется с нами“, - цитирует футболиста Mundo Deportivo со ссылкой на Fox Sports.

Ранее президент Ла Лиги опроверг факт переговоров Барселоны по трансферам Неймара и Лаутаро.