Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полузащитник ПСЖ: Неймар останется в команде

Комментариев: 0
Леандро Паредес уверен, что его одноклубник не покинет стан парижан.
Леандро Паредес
Леандро Паредес
Getty Images

Форвард ПСЖ Леандро Паредес прокомментировал слухи о том, что нападающий Неймар покинет команду в ближайшее трансферное окно.

“Мы много разговариваем с Неймаром, он постоянно звонит мне. Я спокоен, он останется с нами“, - цитирует футболиста Mundo Deportivo со ссылкой на Fox Sports.

Ранее президент Ла Лиги опроверг факт переговоров Барселоны по трансферам Неймара и Лаутаро.

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Франции, Лига 1, Леандро Паредес, Неймар
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь