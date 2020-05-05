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Мбаппе потребовал специальное условие при подписание нового контракта с ПСЖ

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Француз хочет облегчить свой уход с команды.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе понимает, что ему не удастся покинуть французский клуб в летнее трансферное окно из-за экономического кризиса, который стал итогом пандемии коронавируса.

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По информации AS, 21-летний игрок готов подписать новый контракт с чемпионом Франции, но с условием того, что в соглашение будет включена клаусула.

Мбаппе хочет оставить себе возможность перебраться в другой европейский топ-клуб. Как утверждает источник, сумма отступных будет превышать 222 миллиона евро, который потратил ПСЖ при подписании Неймара.

В текущем сезоне нападающий провел 33 матча за французский клуб, в которых забил 30 голов и отдал 17 голевых передач.

Отметим, что “парижане“ поставили приоритетную цель на лето продлить контракт с Мбаппе.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить 50 миллионов фунтов за игрока Лестера.

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Теги: Килиан Мбаппе, ПСЖ, Лига 1, чемпионат Франции, футбол
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