Форвард Лиона готов принять предложение Манчестер Юнайтед о трансфере
Мусса Дембеле готов перебраться в чемпионат Англии.
Нападающий Лиона Мусса Дембеле готов осуществить переход в Манчестер Юнайтед, если ему поступит соответствующее предложение.
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Как сообщает Manchester Evening News, "красные дьяволы" рассматривают 23-летнего футболиста в качестве главного кандидата на позицию центрального форварда в будущее межсезонье.
Дембеле не хочет оставаться в Лионе после того, как клуб не смог попасть даже в Лигу Европы из-за досрочно завершившегося сезона. Таким образом, если МЮ все же сделает игроку предложение, он его примет.
Ранее сообщалось, что Лион хочет обжаловать досрочное завершение сезона в Лиге 1.
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