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Форвард Лиона готов принять предложение Манчестер Юнайтед о трансфере

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Мусса Дембеле готов перебраться в чемпионат Англии.
Мусса Дембеле
Мусса Дембеле
Getty Images

Нападающий Лиона Мусса Дембеле готов осуществить переход в Манчестер Юнайтед, если ему поступит соответствующее предложение.

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Как сообщает Manchester Evening News, "красные дьяволы" рассматривают 23-летнего футболиста в качестве главного кандидата на позицию центрального форварда в будущее межсезонье.

Дембеле не хочет оставаться в Лионе после того, как клуб не смог попасть даже в Лигу Европы из-за досрочно завершившегося сезона. Таким образом, если МЮ все же сделает игроку предложение, он его примет.

Ранее сообщалось, что Лион хочет обжаловать досрочное завершение сезона в Лиге 1.

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Теги: Мусса Дембеле, Лион, Лига 1, чемпионат Франции по футболу, трансфер, Манчестер Юнайтед, футбол
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