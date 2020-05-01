Хавбек, сыгравший только одну минуту за ПСЖ, получит золотую медаль за сезон-2019/20

Хесе Родригес практически весь сезон провел в аренде в лиссабонском Спортинге.

Во Франции было принято решение досрочно завершить футбольный сезон-2019/20 в связи с пандемией коронавируса.

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Таким образом ПСЖ был признан чемпионом нынешней кампании, так как являлся безоговорочным лидером турнирной таблицы. Примечательно то, что золотую медаль Лиги 1 также получит Хесе Родригес, который отыграл только 1 минуту за ПСЖ в матче 4-го тура турнира против Метца.

По информации AS, по правилам чемпионата Франции, каждый игрок, который хотя бы одну минуту провел на поле, имеет право получить медаль чемпионата.

Отметим, что в сентябре 2019 года Хесе Родригес был отправлен в аренду в лиссабонский Спортинг.

Ранее сообщалось, что Лион хочет обжаловать досрочное завершение сезона в Лиге 1.