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Хавбек, сыгравший только одну минуту за ПСЖ, получит золотую медаль за сезон-2019/20

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Хесе Родригес практически весь сезон провел в аренде в лиссабонском Спортинге.
Хесе Родригес
Хесе Родригес
instagram.com/jeserodriguez10/

Во Франции было принято решение досрочно завершить футбольный сезон-2019/20 в связи с пандемией коронавируса.

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Таким образом ПСЖ был признан чемпионом нынешней кампании, так как являлся безоговорочным лидером турнирной таблицы. Примечательно то, что золотую медаль Лиги 1 также получит Хесе Родригес, который отыграл только 1 минуту за ПСЖ в матче 4-го тура турнира против Метца.

По информации AS, по правилам чемпионата Франции, каждый игрок, который хотя бы одну минуту провел на поле, имеет право получить медаль чемпионата.

Отметим, что в сентябре 2019 года Хесе Родригес был отправлен в аренду в лиссабонский Спортинг.

Ранее сообщалось, что Лион хочет обжаловать досрочное завершение сезона в Лиге 1.

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Теги: Хесе Родригес, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, чемпионство
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