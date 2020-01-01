Президент ПСЖ сообщил, что клуб будет играть в Лиге чемпионов заграницей

Функционер поддержал решение Франции завершить сезон.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал досрочное завершение чемпионата Франции.

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“Мы уважаем решение французского правительства. Мы намерены играть в финальных раундах Лиги чемпионов текущего сезона.

Если играть во Франции невозможно, то мы будем играть заграницей, гарантируя, что наши игроки и все работники клуба будут полностью здоровы“, - приводит слова президента Football Italia со ссылкой на RMC Sport.

Ранее стали известны три варианта распределения еврокубковых мест в чемпионате Франции.