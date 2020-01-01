Стали известны три варианта распределения еврокубковых мест в чемпионате Франции

Организация рассматривает несколько вариаций.

Профессиональная футбольная лига Франции рассматривает три варианта распределения мест по итогам сезона 2019/20, который был досрочно завершен, об этом сообщает RMC Sport.

Первый вариант:

Команды будут распределены по среднему количеству очков за игру. В таком случае, первые шесть позиций займут: ПСЖ, Марсель, Ренн, Лилль, Реймс и Ницца. Ним - проведет стыковой матч с представителем Лиги 2, а вылетят: Амьен и Тулуза.

Второй вариант:

Учитывается турнирная таблица после 27 завершенных туров. Таким образом, первые шесть мест займут: ПСЖ, Марсель, Ренн, Лилль, Лион и Монпелье. Ним - проведет стыковой матч с представителем Лиги 2, а вылетят: Амьен и Тулуза.

Третий вариант:

Распределить места в таблице по итогам первого круга (19 туров). В таком случае, первые шесть мест займут: ПСЖ, Марсель, Ренн, Лилль, Нант и Реймс. Амьен - проведет стыковой матч с представителем Лиги 2, а вылетят: Ним и Тулуза.

Ранее сообщалось, что УЕФА определил, как распределит еврокубковые места, если чемпионаты не доиграют.