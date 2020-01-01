Официально: Чемпионат Франции завершен досрочно
Премьер-министр объявил о решении.
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что футбольный сезон-2019/2020 в стране официально завершен из-за пандемии коронавируса.
“Крупные спортивные мероприятия не смогут проводиться на территории страны до сентября. Футбольный сезон-2019/2020 не может быть возобновлен“, - приводит слова Филиппа L'Equipe.
Таким образом, матчи не смогут начаться до августа, а после чего стартует новый сезон-2020/21.
Федерация футбола Франции должна будет принять решение: будет ли чемпион в Лиге 1, какие команды примут участие в еврокубках и вылетят ли команды, занимавшие последние места, а также поднимутся ли в классе другие клубы.
Ранее сообщалось, что чемпионат Нидерландов досрочно завершили.
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