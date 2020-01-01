Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Официально: Чемпионат Франции завершен досрочно

Комментариев: 0
Премьер-министр объявил о решении.
Чемпионат во Франции завершен
Чемпионат во Франции завершен
ligue1.fr

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что футбольный сезон-2019/2020 в стране официально завершен из-за пандемии коронавируса.

“Крупные спортивные мероприятия не смогут проводиться на территории страны до сентября. Футбольный сезон-2019/2020 не может быть возобновлен“, - приводит слова Филиппа L'Equipe.

Таким образом, матчи не смогут начаться до августа, а после чего стартует новый сезон-2020/21.

Федерация футбола Франции должна будет принять решение: будет ли чемпион в Лиге 1, какие команды примут участие в еврокубках и вылетят ли команды, занимавшие последние места, а также поднимутся ли в классе другие клубы.

Ранее сообщалось, что чемпионат Нидерландов досрочно завершили.

Поделись:
Теги: Лига 1, чемпионат Франции, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь