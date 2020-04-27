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Легендарный экс-игрок и тренер Сент-Этьена скончался на 82-м году жизни

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Причиной смерти Робера Эрбена стали проблемы с сердцем.
Робер Эрбен
Робер Эрбен
asse.fr

Бывший футболист и тренер французского Сент-Этьена Робер Эрбен скончался в понедельник, 27 апреля. Причиной смерти 81-летнего мужчины стали проблемы с сердцем.

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“Эта ночь будет длинной и наполненной грустью. С нашим горем соседствует лишь глубокое восхищение этим человеком. Робер Эрбен навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем глубочайшие соболезнования его семье“, - говорится в заявлении клуба в Twitter.

Эрбен играл в защите и полузащите, отыграв 412 матчей за Сент-Этьен с 1957 по 1972 год, а затем провел еще одну игру в сезоне-1974/75.

В качестве футболиста Эрбен сыграл с “зелеными“ девять трофеев, включая пять чемпионский титулов. Также он звоевал с Сент-Этьеном семь трофеев в качестве тренера.

Под его руководством команда дошла до финала Кубка европейских чемпионов-1976, в котором уступила Баварии 0:1.

Робер Эрбен (в центре)
Робер Эрбен (в центре)
asse.fr

Ранее сообщалось, что молодой российский футболист скончался во время тренировки.

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Теги: Сент-Этьен, Франция, футбол, вне игры, смерть
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