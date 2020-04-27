Легендарный экс-игрок и тренер Сент-Этьена скончался на 82-м году жизни
Бывший футболист и тренер французского Сент-Этьена Робер Эрбен скончался в понедельник, 27 апреля. Причиной смерти 81-летнего мужчины стали проблемы с сердцем.
Читай также: Бразильский футболист умер во время сеанса физиотерапии
“Эта ночь будет длинной и наполненной грустью. С нашим горем соседствует лишь глубокое восхищение этим человеком. Робер Эрбен навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем глубочайшие соболезнования его семье“, - говорится в заявлении клуба в Twitter.
Cette nuit s'annonce si longue et emplie de tristesse.— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 27, 2020
C'est une part de nous qui s'en va. Notre peine n'a d'égal que la profonde admiration que nous lui portons.
Robert Herbin restera à jamais dans nos cœurs.
A sa famille, l'#ASSE adresse ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/5iPDxXygkj
Эрбен играл в защите и полузащите, отыграв 412 матчей за Сент-Этьен с 1957 по 1972 год, а затем провел еще одну игру в сезоне-1974/75.
В качестве футболиста Эрбен сыграл с “зелеными“ девять трофеев, включая пять чемпионский титулов. Также он звоевал с Сент-Этьеном семь трофеев в качестве тренера.
Под его руководством команда дошла до финала Кубка европейских чемпионов-1976, в котором уступила Баварии 0:1.
Ранее сообщалось, что молодой российский футболист скончался во время тренировки.
Полная версия правил