Легендарный экс-игрок и тренер Сент-Этьена скончался на 82-м году жизни

Причиной смерти Робера Эрбена стали проблемы с сердцем.

Бывший футболист и тренер французского Сент-Этьена Робер Эрбен скончался в понедельник, 27 апреля. Причиной смерти 81-летнего мужчины стали проблемы с сердцем.

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“Эта ночь будет длинной и наполненной грустью. С нашим горем соседствует лишь глубокое восхищение этим человеком. Робер Эрбен навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем глубочайшие соболезнования его семье“, - говорится в заявлении клуба в Twitter.

Cette nuit s'annonce si longue et emplie de tristesse.



C'est une part de nous qui s'en va. Notre peine n'a d'égal que la profonde admiration que nous lui portons.



Robert Herbin restera à jamais dans nos cœurs.



A sa famille, l'#ASSE adresse ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/5iPDxXygkj — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 27, 2020

Эрбен играл в защите и полузащите, отыграв 412 матчей за Сент-Этьен с 1957 по 1972 год, а затем провел еще одну игру в сезоне-1974/75.

В качестве футболиста Эрбен сыграл с “зелеными“ девять трофеев, включая пять чемпионский титулов. Также он звоевал с Сент-Этьеном семь трофеев в качестве тренера.

Под его руководством команда дошла до финала Кубка европейских чемпионов-1976, в котором уступила Баварии 0:1.

Робер Эрбен (в центре) asse.fr

Ранее сообщалось, что молодой российский футболист скончался во время тренировки.