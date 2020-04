Футболист исполнил весьма известную песню.

Звездный форвард ПСЖ Неймар на карантине совершенствует свои музыкальные навыки.

В Сети бразилец выложил видео, на котором он играет на пианино известную песню Джона Ледженда под названием All of Me.

Ранее сообщалось, что мать Неймара кинула молодого бойфренда, узнав о его прошлых отношениях с мужчинами.