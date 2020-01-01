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Заболевший коронавирусом игрок Монпелье вышел из комы

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Джуниор Самбиа уже может дышать самостоятельно.
Джуниор Самбиа
Джуниор Самбиа
Getty Images

Полузащитник Монпелье Джуниор Самбиа вышел из искусственной комы. Об этом сообщает L'Equipe.

Несколько часов назад футболиста ввели в искусственную кому после госпитализации из-за COVID-19.

Отмечается, что игрок уже дышит самостоятельно. Однако он еще очень слаб, поэтому продолжает находиться под наблюдением медиков в отделении интенсивной терапии больницы Clinique du Parc.

Напомним, 23-летний футболист обратился в медучреждение в понедельник, 20 апреля, с подозрением на COVID-19. а уже в четверг, 23 апреля, Джуниора перевели в реанимацию в связи с ухудшением состояния.

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Теги: футбол, Монпелье, коронавирус, чемпионат Франции, Лига 1
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