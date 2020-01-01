Заболевший коронавирусом игрок Монпелье вышел из комы
Джуниор Самбиа уже может дышать самостоятельно.
Полузащитник Монпелье Джуниор Самбиа вышел из искусственной комы. Об этом сообщает L'Equipe.
Несколько часов назад футболиста ввели в искусственную кому после госпитализации из-за COVID-19.
Отмечается, что игрок уже дышит самостоятельно. Однако он еще очень слаб, поэтому продолжает находиться под наблюдением медиков в отделении интенсивной терапии больницы Clinique du Parc.
Напомним, 23-летний футболист обратился в медучреждение в понедельник, 20 апреля, с подозрением на COVID-19. а уже в четверг, 23 апреля, Джуниора перевели в реанимацию в связи с ухудшением состояния.
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