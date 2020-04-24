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Полузащитник Монпелье находится в коме из-за коронавируса

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Несколько дней назад футболиста госпитализировали с подозрением на COVID-19.
Джуниор Самбиа
Джуниор Самбиа
Le Midi Libre/Maxppp

Полузащитника Монпелье Джуниора Самбиа ввели в искусственную кому после госпитализации из-за коронавируса. Об этом сообщает Le Parisien.

“Его состояние не ухудшается, но и не улучшается. Он соблюдал карантин, но, вероятно, заразился коронавирусом во время поездки в магазин.

Я смог связаться с Джуниором, когда он был уже под капельницей. Он должен был выписаться в среду, но затем ситуация с легкими ухудшилась.

Сейчас его ввели в искусственную кому, но до этого он сменил аж две больницы, в поисках нормальных условий“, - отметил агент футболиста Федерик Ла Герра.

Напомним, 23-летний футболист обратился в медучреждение в понедельник, 20 апреля, с подозрением на COVID-19. а уже в четверг, 23 апреля, Джуниора перевели в реанимацию в связи с ухудшением состояния.

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Теги: Монпелье, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, коронавирус
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