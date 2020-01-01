Игрок Монпелье находится в реанимации с подозрением на коронавирус
Полузащитник Монпелье Жуниор Самбия был доставлен в отделение интенсивной терапии с подозрением на коронавирус.
Как сообщает L’Equipe, 23-летний футболист обратился в медучреждение в понедельник, 20 апреля, с подозрением на COVID-19. а уже в четверг, 23 апреля, Самбию перевели в реанимацию в связи с ухудшением состояния.
Читай также: Президент итальянского клуба заразился коронавирусом
При этом ни клуб, ни окружение футболиста, не распространяется о его состоянии. Более того, в тот же день, когда Жуниора перевели в реанимацию, на официальном сайте Монпелье появилось следующее заявление:
"Вследствие проблем с пищеварением и дыханием один из наших игроков был госпитализирован в Монпелье на два дня в специализированной среде, чтобы получить необходимую помощь".
Ранее сообщалось, что чемпион мира скончался от коронавируса.
Полная версия правил