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Игрок Монпелье находится в реанимации с подозрением на коронавирус

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В больницу попал 23-летний Жуниор Самбия.
Жуниор Самбия
Жуниор Самбия
lequipe.fr

Полузащитник Монпелье Жуниор Самбия был доставлен в отделение интенсивной терапии с подозрением на коронавирус.

Как сообщает L’Equipe, 23-летний футболист обратился в медучреждение в понедельник, 20 апреля, с подозрением на COVID-19. а уже в четверг, 23 апреля, Самбию перевели в реанимацию в связи с ухудшением состояния.

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При этом ни клуб, ни окружение футболиста, не распространяется о его состоянии. Более того, в тот же день, когда Жуниора перевели в реанимацию, на официальном сайте Монпелье появилось следующее заявление:

"Вследствие проблем с пищеварением и дыханием один из наших игроков был госпитализирован в Монпелье на два дня в специализированной среде, чтобы получить необходимую помощь".

Ранее сообщалось, что чемпион мира скончался от коронавируса.

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Теги: Монпелье, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, коронавирус
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