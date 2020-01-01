ПСЖ определился с приоритетной целью на лето

Парижане попытаются продлить контракт с юной звездной команды.

ПСЖ определился с главной целью на ближайшее трансферное окно.

По информации ESPN, парижане планируют бросить все силы на продление контракта с юной звездой команды Килианом Мбаппе. Нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года, к тому же, к нему проявляет интерес Реал, но клуб не хочет его отпускать.

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На данный момент переговоры с французом стоят на паузе из-за приостановки футбольного сезона в связи с пандемией коронавируса. При этом в ПСЖ уверены, что сумеют уговорить игрока остаться в команде еще на несколько лет.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 33 матча за ПСЖ, в которых забил 30 голов и сделал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что коронавирус может помочь ПСЖ договориться с Мбаппе о новом контракте.