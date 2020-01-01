Тухель: Неймар всегда играет очень надежно

Немецкий специалист лестно высказался о своем подопечном.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал игру нападающего Неймара.

“Неймар всегда играет ключевую роль в атаке и защите. Он всегда надежен, когда проходят большие матчи. Он много работает, он всегда рядом, он очень умный, он контролирует пасы и ситуацию на поле.

К сожалению, он был травмирован перед первым поединком против Боруссии. Но между двумя матчами Неймар улучшился физически. У всех было впечатление, что он в отличной форме“, - приводит слова Тухеля Goal.

Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен удержать Неймара огромной зарплатой.