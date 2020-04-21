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Президент ПСЖ выступил с заявлением из-за отказа игроков снижать себя зарплату

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Функционер верит, что футболисты проявят любовь к клубу.
Нассер Аль-Хелаифи
Нассер Аль-Хелаифи
Getty Images

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию о том, что футболисты отказываются урезать зарплаты на фоне коронавируса.

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“Я ожидаю, что игроки приложат все усилия, чтобы помочь своему клубу. Они знают свои обязанности. Я прекрасно понимаю, что ПСЖ не самый бедный клуб в текущей ситуации. Если посмотреть с финансовой точки зрения, то этот вопрос будет значительным и для нашего клуба.

Мы рискуем понести огромные финансовые потери в конце сезона, так как зарплаты наших игроков большие. Нам нужно будет время, чтобы найти баланс. В ожидании лучших дней наши сотрудники частично сидят без работы, как и во всех французских клубах“, - приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

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Теги: Нассер Аль-Хелаифи, ПСЖ, Лига 1, чемпионат Франции, футбол
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гость  (аноним)  21.04.2020, 21:31
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гость
жлобьё, всё им денег мало....
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