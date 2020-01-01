Футболисты ПСЖ отказываются от урезания зарплаты

Игроки не намерены уступать в заработной плате.

Руководство ПСЖ не может договориться с игроками о снижение зарплаты, об этом сообщает L’Equipe.

Читай также: Президент Нанта: Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста - нет?

По информации источника, боссы ПСЖ намерены урезать заработную плату своим игрокам на 20-30% на время карантина, который связан с пандемией коронавируса. Однако футболисты не готовы идти на такое.

Отмечается, что интересы команды представляют Маркиньос и Тьяго Силва, а со стороны клуба участвует спортивный директор Леонардо. Руководство “парижан“ надеется, что игроки пойдут на снижение зарплаты, но переговоры проходят очень медленно.

В прошлом сезоне бюджет ПСЖ составлял 637 миллионов евро, из них на зарплаты уходил 371 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игроки и тренеры Ромы отказались от зарплаты до конца сезона.