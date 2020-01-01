Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Футболисты ПСЖ отказываются от урезания зарплаты

Комментариев: 0
Игроки не намерены уступать в заработной плате.
Игроки ПСЖ
Игроки ПСЖ
Getty Images

Руководство ПСЖ не может договориться с игроками о снижение зарплаты, об этом сообщает L’Equipe.

Читай также: Президент Нанта: Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста - нет?

По информации источника, боссы ПСЖ намерены урезать заработную плату своим игрокам на 20-30% на время карантина, который связан с пандемией коронавируса. Однако футболисты не готовы идти на такое.

Отмечается, что интересы команды представляют Маркиньос и Тьяго Силва, а со стороны клуба участвует спортивный директор Леонардо. Руководство “парижан“ надеется, что игроки пойдут на снижение зарплаты, но переговоры проходят очень медленно.

В прошлом сезоне бюджет ПСЖ составлял 637 миллионов евро, из них на зарплаты уходил 371 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игроки и тренеры Ромы отказались от зарплаты до конца сезона.

Поделись:
Теги: ПСЖ, Лига 1, чемпионат Франции, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь