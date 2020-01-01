Футболисты ПСЖ отказываются от урезания зарплаты
Руководство ПСЖ не может договориться с игроками о снижение зарплаты, об этом сообщает L’Equipe.
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По информации источника, боссы ПСЖ намерены урезать заработную плату своим игрокам на 20-30% на время карантина, который связан с пандемией коронавируса. Однако футболисты не готовы идти на такое.
Отмечается, что интересы команды представляют Маркиньос и Тьяго Силва, а со стороны клуба участвует спортивный директор Леонардо. Руководство “парижан“ надеется, что игроки пойдут на снижение зарплаты, но переговоры проходят очень медленно.
В прошлом сезоне бюджет ПСЖ составлял 637 миллионов евро, из них на зарплаты уходил 371 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что игроки и тренеры Ромы отказались от зарплаты до конца сезона.
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