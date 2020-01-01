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Президент Нанта: Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста - нет?

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Функционер рассчитывает, что в скором времени возобновится футбольный сезон.
Вальдемар Кита
Вальдемар Кита
footmercato.net

Президент французского Нанта Вальдемар Кита считает, что нужно возобновить футбольный сезон.

"Я верю в то, что пришло время вернуть нормальную жизнь. Некоторым людям приходится ходить на работу, вставать в пять утра, ехать на метро, и все это за 1200 евро. При этом они подвергают свое здоровье опасности.

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Так почему тогда футболисты, которые имеют все необходимые меры предосторожности, не может вернуться к своей работе? Из-за привилегий? Из-за того, что игроки живут в своих мыльных пузырях? Это нелогично.

Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста - нет?", -  приводит слова Кита RMC Sport со ссылкой на Le Parisien.

Отметим, что на данный момент в мире зафиксировано более 2,3 миллионов случаев заражения коронавирусом, из них 162 070 человек скончались, а 605 143 - вылечились.

Ранее сообщалось, что Неймар может потерять половину зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Опубликовал Роман Темный Источник — 

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Теги: Нант, сборная Франции по футболу, Лига 1, футбол, коронавирус
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