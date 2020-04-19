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ПСЖ намерен удержать Неймара огромной зарплатой

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Французский клуб предложит бразильцу новый контракт с увеличением зарплаты.
Неймар
Неймар
Getty Images

Руководство ПСЖ намерено удержать Неймара в своем клубе, на которого претендует Барселона.

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По информации журналиста Николо Скиры, французский клуб предложит бразильцу новое контрактное соглашение до 2025 года. По нему бразилец будет получать 38 миллионов евро.

Переговоры с игроком проведет спортивный директор ПСЖ Леонардо, который работает над тем, чтобы Неймар остался в команде.

Действующий контракт футболиста с ПСЖ истекает в июне 2022 года. По нему бразилец получает около 32 миллионов евро.

Ранее отец Неймара прокомментировал будущее сына.

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Теги: ПСЖ, Неймар, Лига 1, чемпионат Франции, футбол
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