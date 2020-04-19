ПСЖ намерен удержать Неймара огромной зарплатой
Руководство ПСЖ намерено удержать Неймара в своем клубе, на которого претендует Барселона.
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По информации журналиста Николо Скиры, французский клуб предложит бразильцу новое контрактное соглашение до 2025 года. По нему бразилец будет получать 38 миллионов евро.
Переговоры с игроком проведет спортивный директор ПСЖ Леонардо, который работает над тем, чтобы Неймар остался в команде.
#Barça are working on #Neymar's return, but #PSG don't want to sell him. #Leonardo will offer to the brazilian star a new contract until 2025 with a wages of €38M a year. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 19, 2020
Действующий контракт футболиста с ПСЖ истекает в июне 2022 года. По нему бразилец получает около 32 миллионов евро.
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