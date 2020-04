ПСЖ намерен удержать Неймара огромной зарплатой

Руководство ПСЖ намерено удержать Неймара в своем клубе, на которого претендует Барселона.

По информации журналиста Николо Скиры, французский клуб предложит бразильцу новое контрактное соглашение до 2025 года. По нему бразилец будет получать 38 миллионов евро.

Переговоры с игроком проведет спортивный директор ПСЖ Леонардо, который работает над тем, чтобы Неймар остался в команде.

