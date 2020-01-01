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Депай выпустил яркий клип, в котором снялся вместе со львом

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Футболист нашел себе занятие на время карантина.
Мемфис Депай
Мемфис Депай
Getty Images

Форвард сборной Нидерландов и Лиона Мемфис Депай показал, чем занимается во время карантина.

Футболист выпустил новый видеоклип, который уже разместил на Youtube. Примечательно, что Депай снялся в клипе со львом, который находился рядом с ним.

Игрок чувствует себя абсолютно уверенно рядом с животным, даже позволяя есть ему с миски на кухонном столе.

Отметим, что это не первый видеоклип Депая. Ранее он уже выкладывал свои треки на канале Youtube.

Ранее сообщалось, что президент Лиона хочет сохранить Депая в команде.

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Теги: Мемфис Депай, Лион, фото, вне игры, сборная Нидерландов, видео
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