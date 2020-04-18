Тухель: Я соскучился по игрокам и персоналу ПСЖ

Наставник ПСЖ надеется, что в скоро времени футбольные матчи возобновятся.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о том, чем занимается во время карантина, а также отметил, что очень соскучился по своим игрокам и футболу в целом.

"Прошло больше месяца с нашей последней игры. Это очень непривычно, но мы должны с пониманием относиться к данной ситуации. Хорошо, что моя семья здорова, и мы надеемся, что скоро Европа и весь мир справятся с пандемией.

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Я соскучился по игрокам и персоналу нашего клуба. Мы ежедневно общаемся, но это не то. Игроки постоянно получают индивидуальные задания. Они усердно тренируются самостоятельно, поэтому я стараюсь не давать им слишком сложных заданий.

Я на карантине много времени посвящаю просмотру наших матчей - наслаждаюсь удачными и отмечаю ошибки в не очень хороших играх, обдумываю планы на будущее. Когда еще я смогу это сделать в спокойной обстановке.

Надеюсь, что скоро возобновится чемпионат и мы сможем радовать наших болельщиков. Даже если матчи будут без зрителей, мы все равно сможем радовать людей и отвлекать их о ситуации. Важно, чтобы люди улыбались и были спокойны. Это сложно, но возможно", - цитирует Тухеля официальный сайт ПСЖ.

Ранее сообщалось, во Франции не будут доигрывать сезон в трех дивизионах.